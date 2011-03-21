Винних у незаконному відчуженні активів Києва притягнуть до відповідальності - Попов

Москва. Винних у незаконному відчуженні активів Києва притягатимуть до відповідальності.

Про це голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ сказав у Москві, відповідаючи на питання власного кореспондента УНІАН в РФ.

"Звичайно будуть. Ми не можемо цим займатися без правоохоронних органів, і вони будуть до цього залучені", - сказав О.ПОПОВ, відповідаючи на питання, чи притягатимуть до відповідальності посадовціі, винних у незаконному відчуженні активів української столиці.

"Новий склад КМДА працює 8 місяців, і, природно, ми провели величезну роботу з аналізу того, що останні роки у Києві відбувалося", - зазначив він.

О.ПОПОВ підкреслив, що є розуміння того, що Київ втратив за останні роки дуже багато своїх активів. Зокрема йдеться про об'єкти комунальної власності, об'єктах нерухомості і про найголовніший потенціал міста Києва - його землі, у тому числі у паркових і зелених зонах.

"Ми сьогодні можемо говорити про те, що це відбувалося не в інтересах киян і з порушенням нормативів і законів, які є в Україні", - сказав голова КМДА, додавши, що можливе повернення частини активів.

О.ПОПОВ також повідомив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 23 березня проведе нараду, яка буде пов'язана з розвитком земельних стосунків в містах України.

"Одне з питань - це якраз ситуація у Києві, і я доповідатиму. У Президента є політична воля зробити серйозний крок вперед, і кияни чекають цього", - сказав О.ПОПОВ.

Як повідомляли, за інформацією газети "Дзеркало тижня Україна" (№10 від 19 - 25 березня), у Києві завершено розслідування махінацій із землею командою Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Повідомляють, що на сьогодні силовики мають у розпорядженні остаточні результати моніторингу групи експертів, яка працювала в КМДА.

Посилаючись на достовірне джерело у правоохоронних органах, видання повідомляє, що група вивчала "успіхи" Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО "і його молодої команди" за період 2007-2010 років. У полі зору були - земля, об'єкти комунальної власності, а також інвестиційні проекти.

Згідно з результатами моніторингу, понад 2 211, 62 га землі віддано в оренду (підставним особам і фірмам-одноденкам); продано - 280 га землі (без конкурсу, як правило, за заниженою вартістю і інсайдерськими аукціонами); виведено з комунальної власності близько 700 об'єктів - через організовані судові рішення.