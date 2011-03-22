Київводоканал: необхідно підвищити тариф на воду майже удвічі

ПАТ “АК “Київводоканал” заявляє про необхідність підвищення тарифу на воду на 82,6%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні перший заступник генерального директора АК “Київводоканал” з економіки та фінансів Ганна ЦИГАНОК в ході круглого столу «Скільки коштує вода?», організованого з нагоди Всесвітнього дня води.

“5,48 грн. за 1 куб - це ціна на воду та водовідведення при повністю економічно обгрунтованому тарифі. Зараз, згідно з тарифами НКРЕ, вода та сток (каналізування) коштує 3 грн. – це ціна виробника. У розрахункових платіжках кияни бачать десь 3.18 грн.”, - сказала Г.ЦИГАНОК, посилаючись на розрахунки компанії економічно обгрунтованого тарифу з урахуванням вже чергового підвищення ціна на електроерегію згідно з рішенням НКРЕ.

Вона підкреслила, що на сьогодні тариф нижче собівартості і ця проблема потребує якнайшвидшого вирішення, оскільки через неї підприємство, зокрема, не може розраховуватись за своїми зобов’язаннями, наприклад, з Київенерго.

“Київводоканал” сподівається на увагу НКРЕ до цього питання, бо тарифи потребують негайного перегляду”, - зазначила Г.ЦИГАНОК.

Присутній на круглому столі начальник управління регулювання підприємств житлово-комунального комплексу Національної комісії регулювання енергетики України Микола РАСКОВСЬКИЙ підтвердив, що нинішні тарифи на воду є економічно необгрунтованими і погодився, що вони потребують коригування.

“Мінімально необхідний тариф для Київводоканалу, я вважаю, на водопостачання та водовідведення має бути 3,5 грн. Я точно знаю, що ніяк не може бути менше 3,5 грн. у сукупності названих послуг, але чи буде тариф 5,48 грн. сказати не можу, тому що я їхніх розрахунків не бачив”, - зазначив представник НКРЕ.

Більш того, продовжив М.РАСКОВСЬКИЙ, буде затверджений новий порядок розрахунку тарифу, за яким Київводоканал повинен буде зробити нові розрахунки та надати всі відповідні матеріали для вивчення в Комісію.

"НКРЕ вже розробило, погодило в необхідних інстанціях його і сьогодні повинно бути зареєстровано Міністерством юстиції. Це новий порядок розрахунку тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії і Порядок розрахунку тарифів на водопостачання і водовідведення”, - сказав представник НКРЕ.

М.РАСКОВСЬКИЙ додав, що новий порядок розрахунків суттєво відрізняється від попереднього. “З моєї точки зору, він більш прозорий, більш зрозумілий та дозволяє більш обгрунтовано розрахувати ті тарифи, які потрібно було б встановлювати”, - сказав він.

Вже на підставі нових розрахунків та матеріалів Київводоканалу, за словами М.РАСКОВСЬКОГО, НКРЕ з’ясує “3,5 грн., чи 4,2 грн., чи 5,48 грн. буде тариф”.

“Але я знаю, що він не буде нижчим за 3,5 грн.”, - прокоментував М.РАСКОВСЬКИЙ.

За його інформацією, НКРЕ з самого початку передбачала поетапне підвищення тарифів до обгрунтованого економічно рівня, який забезпечить як мінімум нульову рентабельність підприємств-виробників. Були зроблені приблизні розрахунки Комісії щодо росту тарифу, згідно з якими, за словами М.РАСКОВСЬКОГО, по водопостачанню він має зрости з 1,27 грн. у минулому році (зараз 1,41 грн. або 11% зростання) до 1,6 грн. – тобто на 26%; по водовідведенню - з 0,99 грн. (зараз 1,09 грн. або 10%) до 1,32 грн. – тобто підвищення на 33%.

“Зростання буде ніяк не менше, ніж 26% по водопостачанню і 33% по водовідведенню, по відношенню до тих, що діяли в минулому році. Ніяк не менше. Буде тільки більше”, - заявив М.РАСКОВСЬКИЙ.

Зі свого боку начальник ГУ з питань цінової політики КМДА Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ на прохання журналістів спрогнозувати величину нового тарифу на воду, сказав, що зараз однозначно дати відповідь на це питання не можна.

“Київводоканал після реєстрації нового порядку формування тарифів відповідно до цих порядків дасть свої пропозиції НКРЕ. Після затвердження тарифів НКРЕ ми – місцева влада - затвердить тарифи виконавцям послуг. І лише після розрахунків Київводоканалу можна буде сказати, який тариф очікується. Зараз, спираючись на старий порядок розрахунку тарифу, втрати Водоканалу як виробника будуть становити 5 грн. 41 коп. на куб води і водовідведення. До цього треба буде додати ще відсотків 5-10% витрат виконавців послуг”, – пояснив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.