Міноборони розпочинає реалізацію житлової програми “Військове містечко – 300”

Міністерство оборони України розпочинає реалізацію масштабної житлової програми “Військове містечко – 300”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міноборони, програма “Військове містечко – 300” – це урядовий пілотний проект, який передбачає залучення позабюджетних коштів для забезпеченням житлом військовослужбовців шляхом спільної забудови земельних ділянок вивільнених військових містечок.

Міністерство оборони отримає 25% площі від всіх житлових будинків побудованого містечка, зазначили у військовому відомстві.

Реалізація цієї житлової програми розрахована на 5 років, упродовж яких передбачається забезпечити житлом майже 50 тис. військовослужбовців у 300 побудованих мікрорайонах в різних регіонах країни та створити фонд резервного житла для Міністерства оборони.

В рамках житлової програми “Військове містечко – 300” до проектування типового мікрорайону планується залучити на конкурсній основі провідні вітчизняні проектні інститути. Очікується, що під 300 мікрорайонів буде виділено земельні ділянки колишніх військових містечок в межах міст або на віддаленні не більше 5 км від міста. При цьому кожен мікрорайон буде розрахований на проживання від 1,5 до 10 тис. осіб.

Будівництво житла відбуватиметься за новітніми технологіями з дотриманням високих стандартів енергозбереження та енергоефективності, автономного забезпечення водою та опаленням. Планується зводити чотириповерхові багатоквартирні каркасні будинки з автостоянками, а також таунхауси, котеджі із необхідною інфраструктурою, зокрема, школами, дитсадками, поштовими відділеннями, медичними закладами, мережами магазинів, закладів харчування, спортивних комплексів, концертних залів, пунктів охорони, перукарень, відділень банків тощо.

Як повідомили у Міноборони, 24 березня о 10.00 за участю глави військового відомства Михайла ЄЖЕЛЯ у Гостомелі Київської області відбудеться урочиста церемонія закладки пам’ятного знаку на місці, де будуть збудовані перші житлові будинки для військовослужбовців Збройних сил в рамках програми “Військове містечко – 300”.