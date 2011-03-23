Кабмін пропонує встановити ставки держмита за реєстрацію прав на нерухомість

Кабінет Міністрів України сьогодні схвалив законопроект, яким пропонується встановити ставки державного мита за проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства юстиції.

Як зазначив міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ, законопроект було розроблено з метою реалізації положень Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», відповідно до якого з 1 січня 2012 року в Україні вводиться державна реєстрація речових прав, а також створюється необхідна система органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Метою стягнення державного мита є покриття витрат держави при здійсненні зазначеної діяльності.

Проектом закону передбачено стягнення державного мита за проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно в розмірі 7 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (119 грн.); права власності на нерухоме майно, яке виникло й зареєстровано до 1 січня 2012 року, – 50% ставки державного мита – за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно (59,5 грн.); речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно – 3 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (51 грн.).

За словами міністра юстиції, запропонований Міністерством юстиції підхід до визначення розміру ставок державного мита за проведення державної реєстрації прав базується на визначенні необхідного розміру витрат державного бюджету України, які забезпечили б покриття витрат на створення, впровадження й утримання органів державної реєстрації прав.