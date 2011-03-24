На ПБК з’явиться перший п’ятизірковий готель Hyatt

У Криму уклали угоду на управління готелем з міжнародним готельним оператором Hyatt.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим - міністр курортів і туризму АРК Георгій ПСАРЬОВ.

"Досягнута угода з одним з готелів Південного берега Криму про розміщення ще одного мережевика. Hyatt також буде в Криму. На сьогодні є робоча група, яка працюватиме над проектом цього готелю", - сказав міністр.

Він уточнив, що готель буде розташований на базі санаторію "Айвазовський" в Партеніті.

Міністр додав, що провів переговори про вхід на готельний ринок Криму міжнародних операторів Mariott, а також найближчим часом готують зустріч з основними мережевими міжнародними операторами.

Г. ПСАРЬОВ також повідомив, що сьогодні ведеться будівництво другого корпусу готелю Radisson в Алушті.

За даними міністра,у в Криму працює понад 2 тис. готелів і міні-пансіонатів, 74 SPA -комплекси. Більше 300 кримських оздоровниць і готелів відремонтували свій номерний фонд, 160 об'єктів розміщення провели повну реконструкцію.

Він уточнив, що цього року понад 30 готелів мають намір пройти категоризацію на зірковість, на цей момент зірковість присвоєна всього 15 готелям.

Г. ПСАРЬОВ сказав, що зараз проводять інвентаризацію готелів, як наявних, так і тих, які будуються, основний масив роботи планують виконати цього року.

За даними міністра, до початку курортного сезону бізнес інвестував у будівництво готелів понад 1,5 млн. грн., що на 40% більше, ніж минулого року.

Загалом на розвиток туристичної галузі з бюджету цього року виділено 7,2 млн. грн., у тому числі близько 3 млн. грн. - на іміджеві заходи. У 2010 році на туристичну галузь було виділено близько 3 млн. грн..

Довідка УНІАН. Hyatt - один з провідних світових готельних операторів, що управляє мережею з 211 готельних комплексів і курортів. У міжнародну готельну мережу Hyatt International входять чотири основні бренди готелів "Hyatt": "Hyatt Regency", "Grand Hyatt", "Park Hyatt" і "Hyatt Resorts".