В Одесі мешканців аварійних та старих будинків звільнили від квартплати

Члени Одеського міськвиконкому прийняли сьогодні рішення "про звільнення жителів аварійних і старих багатоквартирних будинків і квартир у багатоквартирних будинках комунальної форми власності від оплати послуг з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій".

Як передає кореспондент УНІАН, за словами головуючого на засіданні виконкому Олексія КОСТУСЄВА, "усього в місті близько тисячі таких житлових будівель. Кошти на звільнення від оплати їх мешканців з 1 січня передбачені в прийнятому держбюджеті-2011. Тим, хто вже сплатив ці послуги, відповідні служби зроблять перерахунок".

У свою чергу лідер депутатської фракції "Фронт Змін" Олександр ОСТАПЕНКО сказав, що "у поточному міському бюджеті передбачено 5 млн. 600 тис. грн. тільки на відшкодування підприємствам ЖКГ квартплати жителів аварійних будинків - компенсації за квартплату мешканців старих будинків не передбачено". Проте, О.КОСТУСЄВ заперечив: 5,6 млн. грн. вистачить, щоб покрити витрати і за старі будинки.

Нагадаємо, згідно з даними Департаменту міського господарства Одеської міськради, 309 житлових будівель визнано "аварійними", а 625 будинків - старими, у таких будинках проживають 19 тис. 976 одеситів.