Експерти наполягають, що новий генплан Києву не потрібний

Генеральний директор Інституту «Київгенплан» Володимир ЧЕКМАРЬОВ, який є одним з авторів діючого Генплану столиці, наполягає, що новий Генеральний план розвитку Києва не потрібний і що міській владі зараз необхідно докласти зусиль, щоб відновити реалізацію існуючого, який передбачає гарні перспективи для столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЧЕКМАРЬОВ сказав на круглому столі в Києві.

Він відзначив, що діючий “Генеральний план міста Києва на період до 2020 року”, затверджений у 2002 р., був удостоєний державної премії. На переконання В.ЧЕКМАРЬОВА, треба лише доопрацювати цей документ, скоригувавши його за окремими показниками сьогодення, що не збіглися з тими, які прогнозувались.

“В Києві є Генплан. Однак справа дійшла до вищої влади. Всі кажуть, що нема Генплану у Києва. Тобто хтось спрямовано диктує, що в Києві нема Геплану, тобто створюється середовище, де чітко кажуть, що немає Генплану. А під це продовжують займатися своїми справами”, - прокоментував В.ЧЕКМАРЬОВ.

За його словами, кращий за діючий документ для Києва напрацювати практично неможливо. “Однак він не підходить, так би мовити, сучасним “гладіаторам економіки”, тому що їм потрібна сьогодні земля і їм її треба сьогодні перепродати”, - впевнений В.ЧЕКМАРЬОВ.

Фахівець зазначив, що кілька разів звертався до КМДА при головуванні Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з тим, щоб відмовились від розробки нового Генплану, бо це “викинуті гроші”.

“Треба лише підняти наш Генплан і почати його реалізацію, тому що за 5 років нічого згідно з ним не робилось. Я пропонував, давайте піднімемо, напишемо та реалізовуватимемо… Але ніхто до цього не прислухається”, - наголосив В.ЧЕКМАРЬОВ.

Він сказав, що не бачить користі для розвитку міста від тих рішень, які приймала команда мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в останні 5 років всупереч Генплану.

“Наприклад, куди витрачаються кошти? Чи потрібна Києву электричка? Планується провозити по ній 40-50 тис. пасажирів щодня. А метрополітен в день перевозить 2 млн. Тобто електричка – це лише 2% пасажиропотоку метро, але ми на її будівництво “викидаємо” 2 млн. За ці кошти можна в Києві запроектувати та побудувати 10 розв’язок – Кільцеву, Ленінградську площу, закінчити кільцеве Гостомельське шосе, закінчити деякі магістралі на Троєщині. Якщо б ми це зробили, розширили дороги, то в Києві можна було б вже вільно їздити”, - заявив архітектор.

Він вважає, що необхідність розробки нового Генплану розвитку міста столичній владі потрібно було обговорити з фахівцями, перш ніж розпочинати відповідні роботи з його створення та витрачати на це кошти.

“Давайте піднімемо діючий Генплан, поставимо його в залі сесії, покажемо, що він у нас є, покажемо який він. І поряд поставимо концепцію нового Генплану. І буде соромно тим, хто поставив концепцію», - сказав В.ЧЕКМАРЬОВ. Він також переконаний, що той, хто піде на реалізацію Генплану-2002 і розпочне це зараз, однозначно виграє наступні вибори мера столиці, оскільки місто відразу почне змінюватись на краще.

У свою чергу присутній на круглому столі заступник голови Національного екологічного центру України (НЕЦУ) Олексій ВАСИЛЮК звернув увагу, що чинний Генплан Києва “прекрасний перш за все тому, що станом на 2002 р., коли він був прийнятий, всі зелені зони залишались на місці”. Мало того, підкреслив він, там ще було чітко сказано, що цих зон мало і що в Києві має бути на 1 жителя 20 кв. м зелених насаджень загального користування.

О.ВАСИЛЮК зазначив, що на момент прийняття Генплану на одного киянина було 16,2 кв. м зелених зон, а якщо всі проекти з забудови зелених зон, що були прийняті в останні роки Київрадою, будуть реалізовані, то ця цифра становитиме 13-14 кв. м.

“За нашими підрахунками, в Києві є 400 га зелених зон загального користування плюс близько 4 га міських лісів, які юридично віддані під забудову. Зараз вони зелені, але завтра туди прийдуть люди пиляти дерева і ніхто нічого не зробить, бо юридично це є будинки. Новий Генплан, який через 2 місяці вже збираються зробити чинним, з того що я бачив, це просто взятий діючий Генплан і туди домальовано те, що Київрада роздала. Це незручно навіть назвати узаконенням...”, - прокоментував еколог.

На його переконання, ідея затвердження нового Генплану Президентом - це “швидше за все, першочергово, є спроба не дати відбити назад всі ті дерибани, які зробила Київрада”.

Як повідомляв УНІАН, Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вперше заявив про необхідність вдосконалити Генеральний план Києва у лютому 2008 р. і в травні того ж року розробити новий комплексний Генеральний план розвитку Києва до 2020 року.

Тоді ж в Союзі архітекторів України заявили, що Києву не потрібен новий Генплан, а необхідно працювати з існуючим.

На початку 2009 р. керівництво «Київгенплану» заявило про 70% порушень при виконанні Генерального плану Києва.

Разом з тим, розробку нового Генплану розвитку Києва до 2025 року планується завершити до кінця першого кварталу 2011 року. Замовником нового Генерального плану столиці виступає Головне управління містобудування і архітектури КМДА, генеральним підрядчиком – «Центр містобудування і архітектури».