У котеджному містечку «Олімпік-Парк» клієнтам передано вже 50 будинків

У котеджному містечку «Олімпік-Парк» (с. Березівка ​​Макарівського району Київської області) клієнтам передано 50 будинків. 30-40 будинків мають ступінь готовності 90-100%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив генеральний директор управляючої компанії Василь РОЗЖИВІН.

«Із 208 актуальних контрактів, 50 будинків передані клієнтам», - зазначив він.

Також В. РОЗЖИВІН повідомив, що на сьогодні 15 будинків знаходяться на стадії активного будівництва.

Він нагадав, що з лютого в котеджному містечку почалися будівельно-монтажні роботи з завершення першої черги будівництва до кінця 2011 року.

«Ми уклали договори з новими підрядниками, котрі займаються як добудовою будинків, так і інфраструктурою в «Олімпік-Парку». У зв`язку із запланованим збільшенням обсягу будівельно-монтажних робіт нами оголошено тендер із набору додаткових будівельних бригад», - зазначив В.РОЗЖИВІН.

Довідка УНІАН. Котеджне селище «Олімпік-Парк» розташоване в Макарівському районі Київської області (19 км від Києва по Житомирській трасі). На ділянці площею 290 га зводяться 1030 котеджів площею 150-350 кв. м із прилеглими земельними ділянками в 15-35 соток, а також повний комплекс об`єктів побутової інфраструктури.

Ініціаторами проекту «Олімпік-Парк» є бізнесмени Микола ЛАГУН (засновник «Дельта-Банку») та Кирило ДМИТРІЄВ (керівник фонду прямих інвестицій ICON Private Equity).