Теплопостачання в Одесі поновлено

Минулої ночі 30 котелень відновили теплопостачання житлових будинків одеситів.

Як передає кореспондент УНІАН, подати газ комунальному підприємству "Теплопостачання міста Одеси" і "Одеської ТЕЦ" розпорядився виконавчий директор ВАТ "Одесагаз" Віталій ГЕРАСИМЕНКО.

Рішення продовжити газопостачання керівництво ВАТ "Одесагаз" прийняло після відвідування підприємства міським головою Олексієм КОСТУСЄВИМ, якого супроводжували прокурор міста Анатолій КОВАЛЕНКО і судовий виконавець, які вимагали виконати рішення Приморського райсуду Одеси про заборону відключення газопостачання, незважаючи на великі заборгованості підприємств-споживачів газу.

"Виконуйте припис суду, - звернувся О.КОСТУСЄВ до В. ГЕРАСИМЕНКА. - Ви в курсі, що є звернення в прокуратуру міста про невиконання рішення суду? Буде порушено кримінальну справу".

Після того, як цю погрозу підтвердили також представники правоохоронних органів, виконавчий директор ВАТ "Одесагаз" розпорядився відновити подачу енергоносія.

У свою чергу О.КОСТУСЄВ запевнив дирекцію ВАТ "Одесагаз", що "працюватиме з керівництвом "Нафтогазу України" для вирішення "вузла проблем" для погашення заборгованості за поставлений газ.

Як повідомляли, у ніч на 24 березня фахівці ДК "Газ України" відключили житлові будинки в Одесі від газопостачання, мотивуючи це заборгованістю населення за енергоносії в розмірі понад 262 млн. грн.

Коментуючи це, виконувач обов'язків віце-мера Одеси з ПЕК Микола РУБЛЯ заявив: "Населення заборговувало тепловикам понад 200 млн. грн. І приблизно таку ж суму їм винна держава - у якості компенсації різниці в тарифах. При цьому два підприємства "Теплопостачання міста Одеси" і "Одеська ТЕЦ" заборговували ДК "Газ України" близько 300 млн. грн.".

У свою чергу представники ДК "Газ України" зазначають, що населення в цілому сумлінно і своєчасно оплачує вартість спожитих комунальних послуг, у тому числі теплової енергії, проте сплачені ними кошти своєчасно в компанію не надходять. Зокрема, комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" на 21 березня заборговувало 187 млн. грн. (45%), а "Одеська ТЕЦ" - 78 млн. грн. (35%).

Мер О.КОСТУСЄВ заявив учора, що вважає протиправними дії співробітників ДК "Газ України", які відключили житлові будинки від теплопостачання.

"Я абсолютно не згоден з тим, як поводяться представники "Нафтогазу України". Приїжджають і починають поводитися, як окупанти. Намагаються відключити місто від газу і від тепла", - заявив О.КОСТУСЄВ на брифінгу.

Не заперечуючи існування заборгованості, він, разом з тим, підкреслив, що існує рішення Приморського райсуду Одеси, яке забороняє НАК "Нафтогаз України" відключати за борги підприємства теплопостачання. Проте "вони плюють на це рішення і роблять свою справу", - сказав О.КОСТУСЄВ, додавши, що виконавча служба займається забезпеченням виконання рішення суду.

Крім того, констатував О.КОСТУСЄВ, "у міську прокуратуру надійшла заява про невиконання рішення суду. І сьогодні, я думаю, що прокуратура Одеси порушить кримінальну справу, щоб знали, як поводитися і куди приїхали».