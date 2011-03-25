Попов пояснив необхідність розробки нового Генплану Києва новою стратегією розвитку міста

Голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ пояснив необхідність розробки нового Генерального плану столиці новою стратегією розвитку міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, чому міська влада ухвалила рішення розробити новий Генплан й відмовилась реалізувати чинний Генплан розвитку столиці на період до 2020 р., який відзначений державною премією.

“Є багато думок відносно необхідності нового Генплану розвитку Києва і фахівців також. Це як у юристів: скільки фахівців - стільки й думок...”, - зауважив О.ПОПОВ.

За його словами, до розвитку міста необхідно підходити системно. “Виходячи з системного підходу, я відзначу, що стратегія розвитку міста, яку ми приймаємо, в тому варіанті, в якому ми її затвердимо, буде прийнята вперше в місті Києві. І Генеральний план повинен бути інструментом реалізації цієї стратегії. Тому ми зобов’язані просто розглядати це одночасно і рішення приймати приблизно одночасно для того, щоб досягти кінцевої мети”, - зазначив керівник столичної міськдержадміністрації.

Він пояснив, що оскільки в новій стратегії міста будуть визначені “дуже цікаві напрямки, які на сьогоднішній день не враховані в діяльності навіть місцевої влади, наприклад, будуть визначені інші пріоритети, будуть визначені дуже цікаві підходи, пов’язані з розвитком адміністративного, бізнесового центру, а також наукового та туристичного”. За його словами, все це потрібно буде відобразити у Генеральному плані міста.

“Безумовно, напрацювання, які є в минулих роках, вони можуть бути закладені як фундамент подальшого розвитку. І ми це зробили, до речі”, - додав він.

За словами голови КМДА, саме у новому Генплані будуть враховані нові пріоритети розвитку міста.

Як повідомляв УНІАН, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вперше заявив про необхідність вдосконалення Генерального плану Києва у лютому 2008 р. і в травні того ж року дав доручення розробити новий комплексний Генплан розвитку Києва до 2020 року.

Тоді ж у Спілці архітекторів України заявили, що Києву не потрібен новий Генплан, а необхідно реалізувати існуючий.

На початку 2009 р. керівництво інституту «Київгенплан» заявило про 70% порушень при виконанні Генерального плану Києва.

Днями генеральний директор «Київгенплану», один з авторів чинного Генплану Володимир ЧЕКМАРЬОВ заявив, що столиці не потрібен новий Генплан, а міська влада має докласти зусиль, щоб відновити реалізацію існуючого, який передбачає гарні перспективи розвитку столиці.

Розробку нового Генплану розвитку Києва до 2025 року планується завершити до кінця першого кварталу 2011 року. Замовником нового Генерального плану столиці виступає Головне управління містобудування і архітектури КМДА, генеральним підрядчиком – «Центр містобудування і архітектури».

9 серпня 2010 року КМДА створила спеціальний консультативно-дорадчий орган – Комітет з розробки Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

16 вересня 2010 року Київрада ухвалила Концепцію стратегічного розвитку столиці (першої стадії розробки Генерального плану розвитку Києва та його приміської зоні до 2015 року).