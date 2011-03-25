Мінрегіонбуд пропонує виключити з держзакупівель послуги з вивезення побутових відходів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропонує виключити з переліку предметів державних закупівель послуги з вивезення побутових відходів.

Про це йдеться в законопроекті «Про внесення змін до ст. 2 Закону «Про здійснення державних закупівель», розміщеному на офіційному сайті міністерства.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, послуги з вивезення побутових відходів відносяться до комунальних послуг і разом із тим підпадають під процедуру проведення закупівель, що суперечить Закону «Про житлово-комунальні послуги», згідно з яким розмір плати за комунальні послуги розраховується, виходячи з розміру затверджених цін і показань приладів обліку або за нормами, затвердженими в установленому порядку.

При цьому Закон «Про відходи» визначає, що збір і перевезення побутових відходів у межах певної території здійснюється юрособою, уповноваженою на це органом місцевого самоврядування й на конкурсних засадах. Водночас, згідно із Законом «Про державні закупівлі», перевізник побутових відходів визначається на конкурсних засадах житлово-експлуатаційною організацією.