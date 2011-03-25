Суд підтвердив право власності «Київміськбуду» на пакети акцій 34 господарських товариств

Київський апеляційний господарський суд 24 березня визнав право власності АТ ХК «Київміськбуд» на пакети акцій 34 господарських товариств, що входять до складу холдингової компанії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

“Договори, за якими відбулась спроба відчуження акцій, що належать АТ ХК «Київміськбуд» у статутних фондах компаній, було визнано нікчемними. Спробу вивести акції 34 підприємств, що входять до складу АТ ХК «Київміськбуд», було зроблено попереднім менеджментом холдингу у вересні 2010 р., коли стало зрозумілим, що нова київська влада має намір повернути компанію міський громаді”, - йдеться в повідомленні столичної влади.

На офіційному сайті КМДА розміщено перелік підприємств, щодо яких у судовому порядку підтверджено право власності АТ ХК «Київміськбуд». Будівельна компанія має в них пакети акцій від 30% до 55% .

Як повідомляв УНІАН, 20 січня у КМДА повідомили, що апеляційний господарський суд підтвердив право власності територіальної громади Києва на 80% акцій «Київміськбуду».

Водночас суд визнав недійсним договір купівлі-продажу 80% акцій ХК «Київміськбуд», який був підписаний Головним управлінням комунальної власності КМДА з ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон» у липні 2009 року.

Суд також відмовив у задоволенні апеляційних скарг ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон», «Атіма Лімітед» та «Сатіліна Лімітед», які заперечували право власності Києва на акції холдингу.

Повернення незаконно приватизованих підприємств територіальній громаді столиці почалося минулого року після зміни керівництва КМДА. 6 листопада 2010 року тодішній перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ в ефірі телеканалу «Інтер» заявив, що стратегічні підприємства столиці, повернуті в комунальну власність, надалі не вноситимуться до програми приватизації.

О.ПОПОВ зазначив, що за дуже невеликий період часу було проведено дуже велику відповідну роботу: "Окрім «Київміськбуду», у нас сьогодні повний контроль над «Київенергохолдингом», який управляє пакетами акцій «Київгазу», «Київенерго» і «Київводоканалу». Мушу сказати, що на сьогодні вже є рішення судів, згідно з якими ми одержали повний контроль над «Київводоканалом» і «Київгазом».