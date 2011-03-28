Україні цікавий сінгапурський досвід будівництва державного житла – Янукович

Сінгапур. Україні цікавий сінгапурський досвід будівництва державного житла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав в інтерв’ю журналістам після відвідання Ради з розвитку будівництва і житла Сінгапуру.

Він повідомив, що 82% сінгапурців живуть у будинках, побудованих державою.

Президент наголосив, що цей сучасний досвід необхідно втілювати в Україні.

Перед цим керівник Ради з розвитку будівництва і житла Хан К.ЧОНГ повідомила, що рада є державним органом, який будує житло для населення. 82% жителів країни живуть в помешканнях, побудованих державою, з них 90% отримали це житло від держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на презентації щодо діяльності ради пояснили, що цього вдалося досягти завдяки довгостроковій програмі кредитування громадян та за всебічного сприяння держави будівництву житла.

В інтерв’ю українським журналістам Президент зазначив, що позитивний результат цієї програми у Сінгапурі став можливим завдяки плідній співпраці уряду, Ради будівництва і неухильному дотриманню в країні чинного законодавства. За його словами, політика будівництва житла для громадян, яку проводить Сінгапур, є привабливою для будь-якої держави. В.ЯНУКОВИЧ назвав цей досвід важливим і цікавим для України.

«В Україні є велика проблема із забезпеченням житлом і особливо - соціально незахищених громадян. Тому ми сподіваємося, що наші фахівці детально вивчать досвід Сінгапуру у цій сфері і можливості його впровадження в Україні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Ми мріємо досягти такого рівня забезпечення житлом людей, як в Сінгапурі», - підкреслив глава держави.