Royal Hotels & SPA Resorts відкрила 5-зірковий готель у Трускавці
Українська мережаготелівRoyal Hotels&SPA Resorts26 березня ц.р.відкрилап'ятизірковийготельRoyal Grand HotelвТрускавці (Львівськаобл.).
ПроцеУНІАНповідомилиу мережі готелів.
Яквідзначилив компанії,7-поверховийкорпуснового готелюбулопобудовановскладісанаторно-курортногокомплексу«Luxury Resort»(«Женева»),якийвключаємедичнийцентр,спортивнийкомплекс іSPA&Wellnessцентр.
Загальнаплощаготелюстановить близько8тис.кв.м.Вінрозрахованийна137номерів,включаючидворівневіапартаменти,два президентськіапартаменти тадваVIP-апартаменти.
Умережідодали,щоготельвключенодо програми підготовкиУкраїнидоЄвро-2012.
ДовідкаУНІАН.Українська мережаготелівRoyal Hotels&SPA Resorts(Київ)включаєсімготеліврізногорівня- санаторно-курортнийкомплекс«Luxury Resort»(«Женева»)іготельRoyal Grand HotelвТрускавці,Royal Park HotelвКриму,Royal Village Resortна Буковелі,Royal Hotel&Beauty Club De Paris,Royal City HotelіRoyal Apart Hotel у Києві.