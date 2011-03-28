Royal Hotels & SPA Resorts відкрила 5-зірковий готель у Трускавці

Українська мережаготелівRoyal Hotels&SPA Resorts26 березня ц.р.відкрилап'ятизірковийготельRoyal Grand HotelвТрускавці (Львівськаобл.).

ПроцеУНІАНповідомилиу мережі готелів.

Яквідзначилив компанії,7-поверховийкорпуснового готелюбулопобудовановскладісанаторно-курортногокомплексу«Luxury Resort»(«Женева»),якийвключаємедичнийцентр,спортивнийкомплекс іSPA&Wellnessцентр.

Загальнаплощаготелюстановить близько8тис.кв.м.Вінрозрахованийна137номерів,включаючидворівневіапартаменти,два президентськіапартаменти тадваVIP-апартаменти.

Умережідодали,щоготельвключенодо програми підготовкиУкраїнидоЄвро-2012.

ДовідкаУНІАН.Українська мережаготелівRoyal Hotels&SPA Resorts(Київ)включаєсімготеліврізногорівня- санаторно-курортнийкомплекс«Luxury Resort»(«Женева»)іготельRoyal Grand HotelвТрускавці,Royal Park HotelвКриму,Royal Village Resortна Буковелі,Royal Hotel&Beauty Club De Paris,Royal City HotelіRoyal Apart Hotel у Києві.

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