Суд скасував рішення щодо будівництва торгового центру біля станції метро «Театральна»

Київський апеляційний господарський суд 28 березня скасував рішення Господарського суду столиці, яким визнано укладеним між Київрадою і ТОВ "Альянс-Центр" договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,0847 га для будівництва, експлуатації та обслуговування офісно-торговельного центру по вул. Богдана Хмельницького, 7 - навпроти театру ім. Лесі Українки.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Рішення прийнято за апеляційною скаргою Генеральної прокуратури.

Суд визнав необгрунтованими позовні вимоги зазначеного товариства, у зв`язку з чим прийняв нове рішення – про відмову у задоволенні позову.

Довідка УНІАН. Уже 5 років кияни вимагають скасувати дозвіл на роботи з будівництва торговельно-офісного центру на вулиці Богдана Хмельницького, 7, і ввести мораторій на забудову центру міста.

У 2007 році будівництво в районі станції метро "Театральна" було визнане небезпечним для метро. Після цього Київрада скасувала своє попереднє рішення про землевідведення, але забудовник з цим не погодився і оскаржив його в суді.

Будівництво біля станції метро “Театральна” поновилося на початку грудня 2010 року і продовжується цілодобово.

2 лютого 2011 р. віце-прем`єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ заявив, що Кабінет міністрів України докладе всіх зусиль, щоб зупинити скандальне будівництво торгово-офісного центру поряд зі станцією метро «Театральна» у Києві.

Також він повідомив, що у буферній зоні навколо Софії Київської не буде будівництва.

7 лютого голова КМДА Олександр ПОПОВ обіцяв, що скандальне будівництво біля станції метро «Театральна» має бути зупинено до 9 лютого.

17 березня на засіданні Громадської гуманітарної ради Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що хмарочосам не місце в історичних центрах Києва, Львова, Чернівців та тих міст, де їхнє спорудження руйнує історичне середовище.