Підприємства ТКЕ отримають газ відповідно до рівня оплати

ДК «Газ України» виділяє підприємствам комунальної теплоенергетики (ТКЕ) планові обсяги природного газу відповідно до рівня його оплати.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що згідно з даними оперативного моніторингу, станом на 28 березня ц.р. підприємства ТКЕ з початку опалювального періоду 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.) заборгували ДК «Газ України» 6,2 млрд. грн. (без АЕК «Київенерго»); рівень розрахунків становить 50%.

Найбільшу заборгованість за поточний опалювальний сезон накопичили підприємства ТКЕ Донецької (1,08 млрд. грн.), Дніпропетровської (831 млн. грн.), Харківської (816 млн. грн.), Луганської (353 млн. грн.), Запорізької (322 млн. грн.), Одеської (311 млн. грн.), Київської (233 млн. грн.), Львівської (224 млн. грн.), Полтавської (198 млн. грн.), Житомирської (142 млн. грн.) областей, а також АР Крим (255 млн. грн.).

Столична енергокомпанія АЕК «Київенерго» за 2010-2011 рр. заборгувала ДК «Газ України» 1,78 млрд. грн. (оплата в 2011 р. – 65%).

Найнижчий рівень оплати демонструють теплопостачальники Закарпатської області (30%), АР Крим (36%), Донецької області, м. Севастополь (по 40%), Луганської (42%), Житомирської (46%), Кіровоградської, Харківської (по 47%), Чернівецької (48%), Волинської, Дніпропетровської (по 49%) областей.

ДК «Газ України» зазначає, що населення загалом сумлінно й своєчасно оплачує вартість спожитих комунальних послуг, у т.ч. теплової енергії. Проте в результаті невиконання окремими тепловиробниками вимог постанови Кабінету міністрів України від 03.12.08 №1082, сплачені населенням кошти не надходять у компанію своєчасно.

ДК «Газ України» підкреслює, що природний газ, який використовується для виробництва теплової енергії, є товаром і купується за імпортними контрактами. Відповідно до діючих контрактів, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зобов`язана своєчасно розраховуватися з ВАТ «Газпром». У разі порушення термінів оплати, можуть застосовуватися штрафні санкції, розмір яких може перевищувати вартість отриманого газу.

У зв`язку з цим, ДК «Газ України» вкотре попереджає керівництво теплопостачальних підприємств-боржників про можливість обмеження газопостачання.

Компанія також звертає увагу місцевих органів влади на необхідність впорядкування розрахунків тепловиробників за спожитий газ і швидкого погашення накопиченої заборгованості.

ДК «Газ України» закликає всіх тепловиробників і місцеві органи влади забезпечити виконання рішень уряду щодо повних і своєчасних розрахунків за спожитий газ.

Довідка УНІАН. Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог Закону України від 08.07.2010 №2467-VI «Про принципи функціонування ринку природного газу» й постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.