У Києві найдорожча оренда квартири в березні склала 200 тис. грн./місяць

У Києві найдорожча оренда квартири в елітному комплексі в Печерському районі в березні склала 200 тис. грн./місяць.

Про це йдеться в дослідження порталу Slando, переданому агентству УНІАН.

Згідно з дослідженням, загальна площа п`ятикімнатних апартаментів становить 557 кв. м. В них є чотири спальні, чотири ванні кімнати, вітальня і спа-зона.

На другому місці рейтингу чотирикімнатні апартаменти в тому ж будинку. Місячна оренда квартири площею 245 кв. м обійдеться в 160 тис. грн. На третій позиції - п`ятикімнатний трирівневий пентхаус по б-ру Лесі Українки, зняти який можна за 120 тис. грн. на місяць. Площа квартири, оснащеної системою "розумний будинок" і клімат-контролем, становить 400 кв. м.

На четвертому місці - квартира загальною площею 230 кв. м, розташована по вул. Володимирській, вартість оренди якої становить 112 тис. грн.

Замикає п`ятірку лідерів чотирикімнатна дворівнева квартира по Кудрявському спуску площею 200 кв. м з орендною платою 96 тис. грн.

Експерти відзначають, що вартість оренди елітних квартир Києва в березні досягла найбільших показників за останні кілька місяців. Наприкінці 2010 року вартість найдорожчих орендних квартир становила 80-120 тис. грн. на місяць.