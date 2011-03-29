Попов: будівництво житлового будинку на території Олександрівської лікарні буде зупинено

Питання про припинення будівництва житлового будинку на території Олександрівської лікарні буде вирішено на користь киян.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявив сьогодні голова КМДА Олександр ПОПОВ під час робочої наради у лікарні.

Зокрема, він зазначив, що ТОВ «Житло-Буд» в офіційному листі на ім’я голови столичної міськдержадміністрації дало згоду на припинення права користування земельною ділянкою та будівництва житлового будинку по вул. Шовковичній, 39/1-А.

«Хочу запевнити усіх киян, що будівництво житлового будинку на території Олександрівської лікарні по вул. Шовковичній, 39/1-А вестись не буде», – сказав О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, рішення про виділення компанії “Житло-Буд” землі площею 0,06 га на території Олександрівської (Жовтневої) лікарні було прийняте Київрадою 10 липня 2003 року.

На початку 2007 року на території лікарні розпочалися активні будівельні роботи. Кияни виступили на захист Олександрівської лікарні від забудови і організували цілодобове чергування. Під час конфлікту відбувалися численні зіткнення активістів - захисників лікарні і представників забудовника.

Під час підготовчих робіт забудовник вирубав у меморіального парку ім. Богомольця, що на території лікарні, 226 дерев.

Згодом столична мерія видала розпорядження про припинення будівництва.

В грудні 2010 року Вищий госпсуд скасував власне рішення про заборону будівництва на території Олександрівської лікарні, яке раніше вважалося таким, що не підлягає оскарженню. Підставою для цього став лист Міністерства культури, яким це відомство підтверджує згоду Головного управління охорони культурної спадщини і реставраційно-відновлювальних робіт КМДА на будівництво.

Водночас 19 січня 2011 року заслужений лікар України, професор, директор Інституту дерматокосметології доктора О.Богомолець Ольга БОГОМОЛЕЦЬ наголосила, що вважає будівництво багатоповерхівки на території Олександрівської лікарні небезпечним. За її словами, якщо на запланованому майданчику поблизу лікарні буде зведено будівлю, то Олександрівська лікарня не зможе працювати.

О.БОГОМОЛЕЦЬ зазначила, що на земельній ділянці планується звести 17-поверхову будівлю (не враховуючи 4 чи 5 рівнів підземного паркінгу) в 7-ми метрах від двох операційних корпусів, а за будівельними стандартами та нормами, відстань має бути принаймні 30 метрів.