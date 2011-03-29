Тихонов виступає проти примусового створення ОСББ

Примушувати людей створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в Україні ніхто не буде.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Віктор ТИХОНОВ у ході Міжнародної конференції з питань розвитку ОСББ, на якій звучали пропозиції про законодавче закріплення обов'язкового створення ОСББ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, за словами В.ТИХОНОВА, створення об'єднань грунтується виключно на добровільній основі.

«Ми живемо в демократичному суспільстві, й примушення в питаннях створення ОСББ – не той важіль, який варто застосовувати, щоб добитися позитивного результату. Наше завдання – забезпечити суспільство необхідною, доступною інформацією й роз'яснити, чим ОСББ має займатися, чим воно краще ЖЕО і що конкретно для кожного жителя будинку дасть створення й членство в ОСББ. А люди самі прийматимуть рішення, потрібно їм це чи ні. Держава не може діяти за принципом: колгосп створили – присилайте колгоспників», – сказав віце-прем'єр-міністр.

В.ТИХОНОВ упевнений, що всі проблемні питання, що існують у частині створення ОСББ, будуть усунені. Зокрема, уряд схвалив зміни до закону, що регулює питання діяльності ОСББ.

За його словами, Мінрегіонбуд також має намір посилити співпрацю щодо питань розвитку ОСББ із центральними й місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю.

Довідка УНІАН. На сьогодні в Україні функціонує 12 386 ОСББ. Відповідно до Загальнодержавної програми реформування та розвитку ЖКГ на 2009-2014 роки, до кінця 2014 року заплановано створити 45 530 ОСББ, що становитиме близько 70% багатоповерхового житлового фонду.

У 2010 році на реконструкцію, капремонт житлових будинків, ремонт покрівель, заміну ліфтів було виділено 121,108 млн. грн. зі стабілізаційного фонду держбюджету. Кошти направлялися на реконструкцію й капремонт будинків, де створюються або функціонують ОСББ.