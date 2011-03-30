Азаров критикує місцеву владу за практику встановлення тарифів на послуги ЖКГ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ критикує місцеву владу за практику встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні на засіданні Кабміну.

«Що вийшло? Горе-урядовці почали закладати у тариф, наприклад, на водопостачання втрати 70% води у мережах, у тариф на прибирання прибудинкових територій – всі збитки і прорахунки ЖЕКів. І тому в різних містах тарифи відрізняються навіть не в рази, а іноді на порядки – від 17 копійок до 3,75 грн. за один квадратний метр», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що вже дав доручення віце-прем`єр-міністру Віктору ТИХОНОВУ розібратися у ситуації і вжити відповідних заходів.

М.АЗАРОВ також відзначив, що розробка нормативів що тарифоутворення завершується, і в них буде чітко зазначено, які витрати можна буде враховувати при встановленні тарифів.

«Буде зрозуміле всім, що і як можна в них враховувати, і за який тарифний «креатив» буде адміністративна, а можливо, і кримінальна відповідальність», - сказав М .АЗАРОВ.