Державна іпотечна установа цього року рефінансує банки на 1,5 млрд. грн.

Державна іпотечна установа (ДІУ) цього року рефінансує банки на суму 1,5 млрд. грн. для завершення будівництва житлових об`єктів з високим ступенем готовності і видачі іпотечних кредитів населенню в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління Державної іпотечної установи Віктор МИРГОРОДСЬКИЙ у рамках наради ДІУ з учасниками ринку іпотечного кредитування «Напряму фінансування завершення будівництва житла і відновлення ринку іпотечного кредитування».

«Цього року ми матимемо ресурс близько 3,2 млрд. грн. На сьогодні (2 млрд. грн. - УНІАН) до статутного фонду надійшло в повному обсягу 1,2 млрд. – це ті облігації, які ми плануємо випустити найближчим часом», - сказав він.

В.МИРГОРОДСЬКИЙ відзначив, що із загальної суми коштів 1,7 млрд. грн. планується витратити на погашення боргових зобов`язань, зокрема, на викуп першого випуску п`ятирічних облігацій 2006 року випуску, а також купони з облігацій усіх років випуску.

«Решту 1,5 млрд. грн. ми плануємо направити на реалізацію нашої програми, пов`язаної з фінансуванням завершення будівництва об`єктів незавершеного будівництва з високим ступенем готовності і на іпотечне кредитування фізосіб для придбання квартир у цих нових об`єктах», - пояснив він.

В.МИРГОРОДСЬКИЙ наголосив, що на ці кошти планується цього року здати в експлуатацію близько 1 млн. кв. м житла (близько 260 житлових будинків) у регіонах, здебільшого, в містах, які приймають Євро-2012.

Голова правління ДІУ відзначив, що установа надаватиме банкам рефінансування під 11% річних. За надані кошти банки можуть видавати кредити забудовникам, а також надавати іпотечні кредити населенню на придбання квартир в об`єктах, що добудовуються.

«Банки повинні разом з проектом прийти в ДІУ, ми його розглянемо. У разі, якщо банк готовий фінансувати і у нас немає питань до банку, ми готові надати свій ресурс для реалізації цих проектів», - додав він.

В.МИРГОРОДСЬКИЙ уточнив, що об`єкти для фінансування вибиратимуть банки-учасники програми.

Планується, що іпотечні кредити на придбання житла на первинному ринку за стандартами ДІУ видаватимуться банками-партнерами за ставкою не вищою 15% річних до 30 років з 25-відсотковим первинним внеском.

Голова правління установи також відзначив, що ДІУ готове надати фінансування банкам за ставкою близько 9,75% для добудови житла за програмою «Доступне житло» в розмірі близько 100 млн. грн.

За даними установи, з початку року ДІУ профінансувало забудовників через банки-партнери («Промінвестбанк», банк «Камбіо», «Кредитпромбанк», «Південкомбанк», Інпромбанк», «Промекономбанк» і банк «Меркурій») на суму понад 200 млн. грн. За ці кошти до кінця поточного року планується ввести в експлуатацію 157 тис. житла в Івано-Франківській, Львівській, Харківській, Київській, Донецькій областях. Зокрема, в Харкові вже завершено будівництво двох житлових будинків і почата програма іпотечного кредитування під 14% річних.

За прогнозами ДІУ, поточного року іпотечний кредитний портфель установи виросте з 961 млн. грн. в 2009 році до 1 млрд. 283 млн. грн. На сьогодні кількість банків-партнерів ДІУ становить 97 банків (у 2010 році – 89 банків).

Довідка УНІАН. Державна іпотечна установа в Україні створена постановою Кабінету Міністрів 8 жовтня 2004 року. Засновником ДІУ виступила держава в особі Кабміну.

Основною метою діяльності ДІУ є рефінансування іпотечних кредитів за рахунок коштів, одержаних від розміщення своїх облігацій. Папери розміщуються шляхом відкритого продажу на території України серед інвесторів – юридичних і фізичних осіб, резидентів і нерезидентів. Облігації ДІУ розміщує самостійно. Щодо паперів видається 100% державна гарантія.

У вересні 2010 року Кабмін виключив з пріоритетних видів діяльності ДІУ функції із сприяння будівництву, а також із забезпечення реалізації державних програм щодо забезпечення житлом громадян України.