Київрада може передати в концесію на 49 років теплопостачальний комплекс міста - БЮТ

Київрада завтра на засіданні сесії розгляне питання про передачу теплопостачального комплексу міста в концесію на 49 років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київській міській раді з посиланням на першого заступника голови фракції та члена постійної комісії міськради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Миколу ЛУК’ЯНЮКА, який також очолює Тимчасову контрольну комісію Київради з вивчення ситуації у взаємовідносинах міської ради з АЕК «Київенерго».

Зокрема, за його словами, йдеться про проект рішення «Про надання у концесію об’єктів теплоенергетичного комплексу права комунальної власності територіальної громади Києва», що внесений КМДА на розгляд депутатського корпусу на найближчу сесію, яка відбудеться 31 березня. «КМДА, яка говорила, що місто втратило контроль над «Київенерго» і тому не може впливати на тарифи, замість того, щоб повернути «Київенерго» у власність Києва, готова до втрати контролю абсолютно над всім майном теплопостачального комплексу на таку кількість років... Де логіка?», - зазначив М.ЛУК’ЯНЮК.

За його словами, відповідно до проекту рішення, в концесію передаються цілісно-майнові комплекси ТЕЦ- 5 і ТЕЦ-6, теплові мережі та теплові розподільчі мережі, Житлотеплоенерго, завод «Енергія».

«Якщо раніше влада могла виплачувати різницю в тарифах, то за умови передачі в концесію теплового комплексу всі гроші, що власник витрачатиме на ремонт мереж, збільшення витрат на паливо тощо ляже лише на плечі киян»,- заявив М.ЛУК’ЯНЮК.

За його інформацією, проект рішення не розглядався комісіями Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та Тимчасовою контрольною комісією Київради з вивчення ситуації у взаємовідносинах Київської міської ради з АЕК «Київенерго».