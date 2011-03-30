Кабмін виділив 149 млн. грн. на подолання надзвичайної ситуації в Солотвино

Кабінет міністрів України за дорученням Президента Віктора ЯНУКОВИЧА виділив Закарпатській обласній державній адміністрації 149,556 млн. грн. на проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та недопущення виникнення техногенної катастрофи на території селища Солотвино Закарпатської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій, таке рішення уряд ухвалив сьогодні на засіданні.

Зокрема, фінансування передбачає винесення за межі небезпечної зони карстових проваль системи каналізації, водо-, електропостачання селища Солотвино. Також будуть відселені мешканці 72 житлових будинків, побудовані школа і дитячий садок та новий житловий масив.

Уряд доручив Закарпатській облдержадміністрації, Міністерству економічного розвитку і торгівлі разом з Міністерством фінансів та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства згідно з регламентом Кабміну оформити проект рішення уряду у десятиденний термін.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2010 року Президент В.ЯНУКОВИЧ доручив уряду вирішити питання подальшої діяльності ДП "Солотвинський солерудник", передбачивши збереження Української та Закарпатської обласної алергологічних лікарень, зокрема можливість використання гірничих виробок для лікування хворих на бронхіальну астму.

У січні 2011 року виникло нове провалля в районі вентиляційного ствола шахти №8, яке зруйнувало електропідстанцію і компресорну. В район небезпечних геологічних процесів потрапили житлові будинки, системи життєзабезпечення населення та об’єкти інфраструктури.