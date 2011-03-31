Київрада за 2,5 роки роздала юридичним особам 780 гектарів рекреаційних земель - Попов

У період з 2007 по липень 2010 року Київрада безкоштовно передала різним юридичним особам у власність 364 гектарів рекреаційних земель у заповіднику Жуків острів і 415 гектарів особливо цінних земель у Національному музеї народної архітектури і побуту України “Пирогово” та прилеглих зелених зонах заповідника Конча-Заспа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявив під час виступу на сесії Київради.

Також він додав, що рішеннями Київради, прийнятими з 2007 року до першої половини 2010 року, у довгострокову оренду із правом забудови різним фірмам було передано 464 га на Жуковому острові та 57 га, що входили до складу земель музею “Пирогово” і прилеглих територій Конча-Заспи. За словами голови КМДА, фактично за безцінь у власність чи в довгострокову оренду приватним особам роздано 1771 га земель у зелених зонах.

Загалом, за даними О.ПОПОВА, кияни втратили 34% від загальної площі парків, скверів, лісів. «Щоб надати усьому цьому вигляд законності, Київрада 526 разів змінювала Програму розвитку зелених зон Києва, виключаючи з неї ділянки, зайняті зеленими насадженнями. Зараз на цих територіях встановлюють будівельні паркани, вирубують дерева», - зазначив О.ПОПОВ.

Крім того, у цей же період, повідомив голова КМДА, низка терміново створених кооперативів безкоштовно отримала у власність понад 360 га резервних земель на житловому масиві Троєщина, передбачених для винесення промислових зон із центру міста.

«Я переконаний, що безпосередньо причетні до здійснення зловживань і порушень керівники Київради та КМДА не мають морального права обіймати посади і повинні бути притягнуті до відповідальності», - зазначив керівник КМДА.