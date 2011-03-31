Попов: у киян вкрали 3,5 тис. га землі на 75 млрд. грн.

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ припускає, що незаконні дозволи на землевпорядну документацію при відведенні земель у столиці надавали заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ або сам мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це він заявив під час виступу на сесії Київради.

О.ПОПОВ знову заявив що у період з 2007 року до липня 2010 року територіальна громада міста втратила 3500 гектарів землі, оціночна вартість яких сягає 75 млрд. грн. З цих коштів до бюджету Києва було перераховано лише 5%, що складає 4 млрд. грн. Щодня, включаючи свята та вихідні, у киян відбирали 2,5 га землі.

«Справа в тому, що дозвіл на розробку землевпорядної документації, в порушення Земельного кодексу України, міг бути наданий одноосібно секретарем Київради або міським головою», – зазначив О.ПОПОВ.

За його словами, масштаб втрат, які зазнали кияни, вражає. Зокрема, за ці кошти – 71 млрд. грн. – у Києві можна було б збудувати 1200 нових дитячих садочків, або 824 нові поліклініки, або 470 нових лікарень, або 440 нових шкіл, або 15 нових мостів через Дніпро чи 4 окружні дороги.

«За ці гроші Київ міг би дійсно стати справжньою європейською столицею. Їх вистачило б, щоб відремонтувати всі під’їзди, замінити всі ліфти, заасфальтувати всі дворові та міжквартальні проїзди, гарантувати гідну заробітну плату бюджетним працівникам. А сьогодні ми змушені вишукувати гроші на доплати вчителям та медикам, відтягувати початок будівництва метро на Троєщину, обмежувати масштаби реалізації інших соціальних програм», – заявив він.

Також голова міської державної адміністрації додав, що з початку 2007 до липня 2010 року до Генерального плану м. Києва депутатами Київради було внесено 3900 змін. Як наслідок: зміна вигляду історичної частини міста, висотна забудова там, де її апріорі не може бути, закриття дитячих садочків та ліквідація спортивних майданчиків. Сьогодні ми маємо начебто «законне» будівництво на вул. Богдана Хмельницького (над станцією метро «Театральна»), на вул. Гончара та на Пейзажній алеї (у межах історико-культурного заповідника «Софія Київська») на вул. Круглоуніверситетській та Горького.