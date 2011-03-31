Найдорожчий котедж у Києві можна купити за 13 млн. дол.

Вартість пропозиції найдорожчого котеджа в Києві в березні становила 13 млн. дол

Про це йдеться в рейтингу десяти найдорожчих котеджів Києва і області порталу Slando, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, найдорожчий котедж - будинок загальною площею 1300 кв. м на земельній ділянці в 60 соток знаходиться в лісопарковій зоні Києва і має власний вихід на берег і фарватер Дніпра. У котеджі є ліфт, вітальня з каміном і роялем, 4 спальні, більярдна, SPA-комплекс, сауна, тренажерний зал, критий басейн з водоспадом, видові тераси, оглядовий майданчик, тенісний корт, літня кухня, місце для спуску плавзасобів, причал.

На другому місці - двоповерховий котедж загальною площею 837 кв. м у Кончі-Заспі з виходом на Дніпро і ділянкою у 114 соток. Його вартість становить 9,5 млн. дол.

Третю позицію обіймає маєток в Кончі-Заспі вартістю 8,7 млн. дол. Загальна площа будинку - 1250 кв. м, площа ділянки - 42 сотки. Будинок розташований в сосновому лісі.

Четверте місце - двоповерховий будинок на Печерську вартістю 7,5 млн. дол. Загальна площа будинку - 370 кв. м., ділянка - 17 соток.

П'ятірку найдорожчих котеджів завершує садиба (загальною площею 1 тис. кв. м, ділянка - 60 соток) біля річки «Козинка» в Обухівському районі за 7 млн. дол.

До десятки також увійшли садиба за 6 млн. дол в селі Нові Безрадичі Обухівського району (загальна площа - 950 кв. м, ділянка - 1 га), маєток у Плютах Обухівського району за 4,8 млн. дол. (загальна площа - 680 кв. м, ділянка - 80 соток), будинок у Кончі-Заспі вартістю 4,5 млн. дол. (загальна площа - 480 кв. м, ділянка - 0,26 га), будинок у селі Лютіж на березі Київського моря за 4,5 млн. дол (загальна площа - 509 кв. м), домоволодіння у селі Лісники по Новообухівській трасі вартістю 4,3 млн. дол. (2 будинки, ділянка - 30 соток).