Українці в січні-лютому сплатили ЖКП на 84,8%

Жителі України в січні-лютому 2011 року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 7,8 млрд. грн., що становить 84,8% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався у Львівській, Одеській, Закарпатській областях, Києві та Івано-Франківській області (96-93%), найнижчий – у Дніпропетровській області, Криму і Луганській області (74,3-78,2%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в лютому ц.р. збільшилися на 20%, порівняно з відповідним періодом 2010 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/год.) склали 508 грн.

У Держкомстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у лютому 2011 року збільшилася на 5,4%, порівняно із січнем, і на початок березня 2011 року склала 12 млрд. 733,6 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 2,8 місяці. Збільшення заборгованості відбулося в усіх регіонах.

Зокрема, в лютому ц.р. заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалення і гаряче водопостачання – 31,2% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій – 23%, за вивезення побутових відходів – 19,8%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 19,3%, за газопостачання – 22%.

У січні-лютому 2011 року населення сплатило за електроенергію 1 млрд. 514 млн. грн., що становить 164% від нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень розрахунків за електропостачання з урахуванням погашення боргів попередніх періодів спостерігався в Закарпатській, Одеській і Херсонській областях і Києві (237-204,8%), найнижчий – у Чернігівській області (95,2%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок березня 2011 року склала 2 млрд. 923,9 млн. грн.

У січні-лютому 2011 року населення України уклало 14,2 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 33,9 млн. грн., а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 31 млн. грн.