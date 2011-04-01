У Києві за I квартал продано 2278 квартир – експерт

У Києві в січні-березні цього року продано 1794 квартир на вторинному ринку і 484 – на первинному ринку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, найбільший попит мали двокімнатні квартири (49% операцій), 38% припадає на однокімнатні квартири, 13% - на об`єкти з трьома кімнатами і більше.

За даними компанії, максимальна кількість операцій (63%) припадає на квартири вартістю до 100 тис. дол., 25% - у ціновій категорії від 100 до 200 тис. дол. і 12% - у категорії понад 200 тис. дол.

Зокрема, в січні було продано 405 квартир на вторинному ринку і 94 квартири – на первинному, в лютому – 658 квартир на вторинному ринку, 126 – на первинному, в березні – 731 квартира на вторинному ринку і 264 квартири на первинному.

При цьому середня ціна квартир на вторинному ринку Києва станом на 1 квітня ц.р. становить 1 тис. 789 дол./кв.м., на первинному ринку - 1 тис. 549 дол./кв.м.

Нагадаємо, в першому кварталі 2010 року на вторинному ринку житла Києва було продано 2120 квартир, на первинному ринку - 384 квартири.