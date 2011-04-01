На вторинному ринку Києва вартість житла за I квартал знизилася на 0,3%

На вторинному ринку Києва середня вартість продаж 1-3-кімнатних квартир у січні-березні 2011 року знизилася на 0,31% – до 1789 дол./квадратний метр.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1385 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2833 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зниження вартості 1 квартир м житла зафіксоване в Печерському – на 0,64% (18 дол.) – до 2833 дол./кв. м, Шевченківському – на 0,32% (8 дол.) – до 2311 дол./кв. м, Голосіївському – на 0,13% (2 дол.) – до 1775 дол., Оболонському – на 0,48% (9 дол.) – до 1826 дол., Солом‘янському – на 0,41% (6 дол.) – до 1591 дол., Подільському – на 0,29% (5 дол.) – до 1629 дол., Святошинському – на 0,56% (8 дол.) – до 1471 дол., Дарницькому районі – на 0,21% (3 дол.) - до 1385 дол.

При цьому зростання вартості 1 квадратного метра житла спостерігалося в Дніпровському районі – на 0,31% (5 дол.) – до 1509 дол., Деснянському районі – на 0,05% (1 дол.) – до 1430 дол./кв. м.

У компанії відзначають, що всі ціни вказано за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Києва середня вартість продаж 1-3-кімнатних квартир у лютому 2011 року знизилася на 0,25% – до 1784 дол./кв. м, у січні 2011 року – знизилася на 0,35%, до 1788 дол./кв. м; у 2010 році виросла на 7,28% – до 1795 дол./кв. м.

Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і коттеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.