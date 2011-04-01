"Полтавагаз" через борги сьогодні почала відключати котельні "Полтаватеплоенерго"

Через боргизагаз компанія"Полтавагаз" сьогодніпочала відключатикотельні«Полтаватеплоенерго».

ПроцеУНІАНповідомиливпрес-службіКП«Полтаватеплоенерго».

Заїхданими,частина котеленьз60вжевідключені йопломбовані.

«Скількинацюхвилинуопломбованокотелень ще неясно.Цестаневідомодовечора.Борг"Полтаватеплоенерго"перед«ДК «ГазУкраїни» становить54,7 млн.грн.Вінвиникчерез різницюв тарифах.Узв'язкуз цим підприємство неотрималолімітівгазунаквітень»,- повідомили впрес-службі.

Відзначається,що зараз владаПолтавськоїобластіпроводять нараду,де вирішуєтьсяпитання погашенняборгута подачі газукотельним.

ДовідкаУНІАН.Полтавськеобласнекомунальневиробничепідприємство"Полтаватеплоенерго" забезпечуєтепломігарячоюводою споживачівПолтави,Котельви,Карлівки,Машівки,Решетилівки,що становить 65% загальногообсягувиробничоїпотужностіПолтавськийобласті.

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