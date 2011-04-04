Експерти рекомендують жителям новобудов створювати ОСББ у разі проблем з ЖЕО

Керуюча компанія Спілки власників житла України рекомендує жителям новобудов створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у разі виникнення проблем з житлово-експлуатаційними організаціями.

Про це заявив начальник юридичного відділу Керуючої компанії Спілки власників житла України Олександр САХНО на прес-конференції в УНІАН, коментуючи ситуацію, що склалася з обслуговуванням житлового комплексу «Брест-Литовський» в селі Чайки Києво-Святошинського району Київської області з приватної житлово-експлуатаційною організацією ТОВ «Екожитлосервіс».

«Я вважаю, необхідно створити об'єднання співвласників для того, щоб мати певну юридичну особу, яка могла б об'єднати жителів між собою і представляти їх інтереси, навіть не беручи будинок на баланс, в будь-яких органах, щоб мешканці не були кинуті напризволяще», - вважає він.

При цьому О.САХНО зазначив, що складність створення ОСББ полягає в тому, що ініціативна група не може отримати відомості про перелік усіх власників квартир, які мають права голосу при створенні об'єднання. Він додав, що дані відомості неможливо отримати ні від сільради, ні від міськради, ні від забудовника.

Як повідомив мешканець ЖК «Брест-Литовський» Іван ГАВРИЛЮК, більше року пройшло з моменту введення житлового комплексу в експлуатацію, в процесі експлуатації у жителів виникли проблеми з ЖЕО.

І.ГАВРИЛЮК зазначив, що договір про управління будинків та надання комунальних послуг, який жителі підписали з ЖЕО, не відповідає типовому договору, затвердженому Кабміном.

«На споживача покладені додаткові зобов'язання, не передбачені типовим договором, а виконавцю надані додаткові права, які також не передбачені типовим договором. Таким чином, ці всі додатки, які внесла наша ЖЕО в договір, не конкретизують пункти договору, а міняють суть самого договору», - пояснив він.

При цьому жителі не можуть отримати інформацію про структуру тарифів на житлово-комунальні послуги.

Крім того, за словами мешканця ЖК «Брест-Литовський» Андрія ГІЛЯ, жителі житлового комплексу не мають можливості перевірити показники лічильника електроенергії.

Він додав, що жителям, які пишуть скарги на ЖЕО, неодноразово відключали світло за відсутності заборгованості за комунальні послуги.

І.ГАВРИЛЮК додав, що ЖЕО намагалася організувати платний в'їзд на територію житлового комплексу.

О.САХНО також зазначив, що будинок не підключений до центрального холодного водопостачання. «Там є свердловина, яка належить забудовнику, є забір грунтової води. Коли виникло питання про можливість створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, ЖЕО сказала, що можна передати будинок на баланс, але де ви візьмете холодну воду. Жителі опинилися заручниками цієї ситуації. Якщо вони навіть хочуть створити ОСББ, то перша проблема у них буде - відсутність води», - додав він.

І.ГАВРИЛЮК повідомив, що жителі житлового комплексу зверталися в Антимонопольний комітет, Держспоживстандарт, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, прокуратуру, проте звернення не допомогли врегулювати проблеми з експлуатуючою організацією.

Водночас президент ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам» Олексій ГОНЧАРУК зазначив, що в близько 70% випадків жителі новобудов стикаються з проблемами експлуатації будинків після їх введення в експлуатацію.

Директор Керуючої компанії Спілки власників житла України Ольга ПАЛЬЧИКОВА-КОЗУБ уточнила, що в новобудовах спостерігаються випадки створення «кишенькових» ОСББ, де об'єднання створюються трьома власниками житла, а інші мешканці не можуть стати членом ОСББ через величезні вступні внески (наприклад, 150 тис. грн.). Також забудовники створюють в побудованих ними будинках «кишенькові» керуючі компанії, при цьому жителі цих будинків не мають можливості контролювати правильність нарахування тарифів.

На думку експертів, такі ситуації відбуваються внаслідок недосконалості законодавства, яке дає можливість забудовникам створювати приватні експлуатуючі організації як ще один спосіб отримання прибутку.