Вартість оренди квартир у Києві знизилася на 1,15% – до 505 дол. на місяць

Середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в першому кварталі 2011 року знизилася на 1,15% (6 дол.) – до 505 дол. за квартиру на місяць.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період у Печерському районі місячна вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 6 дол. – до 519 дол., 2-кімнатних – на 14 дол., до 684 дол., 3-кімнатних – на 19 дол., до 824 дол.

У Шевченківському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 5 дол. – до 396 дол., 2-кімнатних – на 6 дол., до 672 дол., 3-кімнатних – на 10 дол. – до 791 дол.

У Голосіївському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 4 дол., до 316 дол., 2-кімнатних – на 3 дол. – до 420 дол., 3-кімнатних – на 5 дол., до 627 дол.

У Солом’янському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 4 дол., до 328 дол., 2-кімнатних – на 5 дол., до 435 дол., 3-кімнатних – на 2 дол., до 599 дол.

У Дарницькому районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 3 дол., до 304 дол., 2-кімнатних – на 2 дол., до 410 дол., 3-кімнатних – на 7 дол., до 519 дол.

У Подільському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 6 дол. – до 320 дол., 2-кімнатних – на 2 дол., до 442 дол., 3-кімнатних – на 8 дол., до 528 дол.

В Оболонському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 6 дол. – до 383 дол., 2-кімнатних – на 5 дол., до 499 дол., 3-кімнатних – на 7 дол., до 631 дол.

У Святошинському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 4 дол., до 295 дол., 2-кімнатних – на 4 дол., до 413 дол., 3-кімнатних, – на 2 дол., до 521 дол.

У Дніпровському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 2 дол. – до 307 дол., 2-кімнатних – на 6 дол., до 435 дол., 3-кімнатних – на 9 дол. – до 547 дол.

У Деснянському районі вартість оренди 1-кімнатних квартир знизилася на 4 дол. – до 294 дол., 2-кімнатних – на 3 дол., до 405 дол., 3-кімнатних – на 6 дол., до 528 дол.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві в 2010 р. зросла на 16,68% (73 дол.) – до 511 дол. за квартиру на місяць.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.