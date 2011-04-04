Вартість котеджів під Києвом знизилася до 947 дол./кв. м

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні в I кварталі 2011 року знизилася на 0,68% (6 дол.) – до 947 дол. за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 145,8 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Як зазначається в повідомленні, в Києві вартість індивідуальних будинків за вказаний період знизилася на 0,98% (12 дол.) – до 1259 дол./кв. м при середній ціні 191,6 тис. дол. за домоволодіння.

За даними компанії, в січні зниження вартості котеджів зафіксовано в Бориспільському районі – на 0,60% (8 дол.) – до 1314 дол./кв. м, Києво-Святошинському – на 0,94% (13 дол.) – до 1324 дол./кв. м, Макарівському – на 0,60% (5 дол.) – до 895 дол./кв. м, Бородянському – на 1% (9 дол.) – до 877 дол./кв. м, Обухівському районі – на 0,91% (13 дол.) – до 1447 дол./кв. м, Переяслав-Хмельницькому районі – на 0,36% (1 дол.) – до 406 дол./кв. м, Фастівському районі – на 0,54% (3 дол.) – до 485 дол./кв. м, Кагарлицькому районі – на 0,14% (1 дол.) – до 621 дол./кв. м, Вишгородському районі – на 1,04% (10 дол.) – до 913 дол./кв. м, Васильківському – на 0,33% (3 дол.) – до 910 дол./кв. м, Броварському – на 0,95% (9 дол.) – до 920 дол./кв. м.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні в 2010 році зросла на 2,05% (19 дол.) – до 953 дол. за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 158,3 тис. дол.

Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не включено).