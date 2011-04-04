Суд повернув державі понад 120 га земель у Києві

Господарським судом Києва задоволено позов Генеральної прокуратури про визнання недійсним рішення Київської міської ради, за яким кооперативу "Транспортник" було передано безоплатно у приватну власність для будівництва житла з природно-заповідного фонду земельні ділянки площею понад 67,5 га, а також земельні ділянки в довгострокову оренду для рекреаційних цілей та благоустрою території площею понад 58,8 га.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Зокрема, ГПУ за результатами перевірки встановила численні порушення вимог чинного законодавства при отриманні у приватну власність у 2007 році вказаним кооперативом земельних ділянок, розташованих у Голосіївському районі м. Києва.

Так, рішенням Київської міської ради від 1 жовтня 2007 року всупереч вимогам Земельного кодексу, Закону "Про природно-заповідний фонд України" та Житлового кодексу передано безоплатно у приватну власність зазначеному кооперативу землі природно-заповідного фонду для будівництва житла. При цьому засновниками цього кооперативу були лише 4 фізичні особи, що не потребували поліпшення житлових умов. У подальшому вказаний кооператив передав земельні ділянки, які були надані йому у приватну власність, до статутного фонду інших товариств.

З огляду на порушення чинного законодавства, допущені при наданні земельної ділянки і створенні зазначеного кооперативу, Генпрокуратурою до Господарського суду Києва пред’явлено позов про визнання недійсним зазначеного рішення Київради та визнання недійсними державних актів на право власності на ці земельні ділянки, який 1 квітня 2011 року судом задоволено в повному обсязі.