Єврокомісія оштрафувала 17 виробників арматури на 269 млн. євро за змову
Брюссель. Європейська комісія оштрафувала 17 виробників арматури, що напружується, на загальну суму 269 млн. 870 тис. 750 євро.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.
Згідно з повідомленням, Комісія дійшла висновку, що компанії порушили європейську заборону на картельну змову і на обмеження бізнес-практики.
Йдеться, зокрема, про виробників арматури, яка використовується для будівництва фундаментів, балконів і мостів.
«Вражає, як така значна кількість компаній зловживали практично на всьому будівельному ринку Європи протягом такого тривалого часу і з таким життєво важливим товаром, начебто вони діяли в плановій економіці», - заявив із цього приводу віце-президент Єврокомісії, що відповідає за питання конкуренції, Хоакін АЛМУНІЯ (Joaquín Almunia).
Згідно з висновками Комісії, усі 17 компаній домовлялися про встановлення ціни і поділ ринку протягом 18 років - з 1984 по 2002 роки – в усіх країнах - членах ЄС, окрім Великої Британії, Ірландії та Греції.
Картельна діяльність припинилася у 2002 році, коли компанія DWK/Saarstahl в рамках введеної у 2002 році Європейської програми пом`якшення провини повідомила про існування змови на ринку.
Комісія встановила, що протягом 18 років металургійні компанії фіксували індивідуальні квоти і ціни, розподіляли клієнтів і обмінювалися чутливою комерційною інформацією.
Перші збори представників компаній були проведені в Цюриху, після чого ці збори отримали назву «Цюрихський клуб». Пізніше він був перейменований на «Європейський клуб». Існували також два його регіональні відділення: в Італії (Італійський клуб) та в Іспанії й Португалії (Іспанський клуб). Різні відділення були пов`язані між собою. При цьому, представники компаній зустрічалися в готелях по всій Європі під час офіційних торгових подій. У цілому, Комісія нарахувала щонайменше 550 таких зустрічей.
Встановлюючи штрафи, Комісія брала до уваги обсяги продаж компаній, а також серйозність порушення, географічне поширення картелю і його тривале існування.
При цьому, Єврокомісія збільшила штраф на 60% для ArcelorMittal Fontaine і ArcelorMittal Wire France, оскільки ці компанії вже двічі були оштрафовані раніше за картельну змову.
DWK/Saarstahl отримала повний імунітет, у зв`язку з тим, що саме вона розкрила діяльність картелю.