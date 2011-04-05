Кабмін має намір виділити на іпотеку в 2012 році 10 млрд. грн.

Уряд має намір виділити 10 млрд. грн. на іпотечне кредитування в 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ під час зборів будівельників України.

“На майбутній рік я вам гарантую, ми виділимо на іпотеку 10 млрд. грн. Підемо по лінії здешевлення кредитування і візьмемо на себе витрати з підготовки майданчиків під будівництво”, - сказав він.

М.АЗАРОВ відзначив, що уряд розглядає можливість зниження відсоткової ставки для кредитування конкретних інвестиційних проектів.

Звертаючись до голови Національного банку України Сергія АРБУЗОВА, прем'єр-міністр доручив йому зменшити ставки з діючих 18-19% до близько 12% під рефінансування Нацбанку.

М.АЗАРОВ додав, що під такі ставки кредити мають виділятися під контролем банку і під реалізацію конкретних проектів.

“Ми готові підтримати цю ініціативу”, - сказав прем'єр-міністр.