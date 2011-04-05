Азаров підтримує створення Конфедерації будівельників Україні

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ підтримує об'єднання Будівельної палати України, Української будівельної асоціації, асоціації "Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів" в Конфедерацію будівельників України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у ході зборів будівельників України.

"Сьогодні ви створюєте Конфедерацію. Ми розглядаємо це як можливість працювати уряду з організованою масою будівельників, щоб ми могли на регулярній основі зустрічатися, був зворотній зв'язок, щоб корегувати свої рішення", - сказав М.АЗАРОВ.

Сьогодні на зборах будівельників України планується проведення установчих зборів Конфедерації будівельників Україні, обрання її керівного складу та затвердження статуту організації.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня ц.р. відбулися загальні збори Української Будівельної Асоціації (УБА), на яких члени асоціації одностайно проголосували за об'єднання УБА, Палати будівельників України та асоціації «Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів» в асоціацію «Конфедерація будівельників Україна».

Керівний склад Конфедерації планується обрати на її загальних зборах.