Уряд розраховує цього року вирішити питання з незавершеним житловим будівництвом

Уряд України розраховує цього року вирішити питання з об`єктами незавершеного житлового будівництва з високим ступенем готовності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ під час зборів будівельників України.

“Ми ставимо завдання перед міністром ТИХОНОВИМ (віце-прем`єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктор ТИХОНОВ – УНІАН), заступником міністра Кабінету міністрів Юрієм АНІСТРАТЕНКОМ, щоб кожне незавершене будівництво розглянути персонально, конкретно, що заважає його добудувати, щоб в 2011 році нарешті незавершені будівництва завершити”, - сказав прем`єр-міністр.

М.АЗАРОВ також відзначив, що якщо вдасться поєднати всі запропоновані урядом заходи з відновлення будівельної галузі, то за 2011-2012 роки можна вийти на докризовий рівень будівництва.

Прем`єр-міністр додав, що з початку року перші позитивні ознаки виходу з кризи будівельної галузі є: у півтора рази більше введено квартир в експлуатацію, обсяг будівельно-монтажних робіт за три місяці зріс на 6%. Проте М.АЗАРОВ вважає недостатніми темпи відновлення будівельної галузі.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа цього року рефінансує банки на суму 1,5 млрд. грн. для завершення будівництва житлових об`єктів з високим ступенем готовності та видачі іпотечних кредитів населенню в Україні.