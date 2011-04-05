В Україні в I кварталі введено в експлуатацію майже 90 тис. кв. м доступного житла

В Україні в I кварталі ц.р. введено в експлуатацію майже 90 тис. кв. м доступного житла.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України Віктора ТИХОНОВА.

За його даними, з початку року за програмою доступного житла одержала квартири більш як тисяча сімей. По одному об`єкту здано в експлуатацію в Донецьку, Сумах, Харкові, Бучі (Київська обл.) і два об`єкти в Києві.

«Квартири одержали 1084 сім`ї, з них – 71 сім`я – учасники програми, яким Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву надав у 2010 році 30% вартості житла», - сказав В.ТИХОНОВ.

Він додав, що державну допомогу було надано на суму 11,1 млн. грн., вкладено власних коштів громадян – 26,1 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, реалізація Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки почалася у вересні 2010 року. Минулого року держпідтримку на придбання житла одержали 590 сімей.