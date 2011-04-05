Створено Конфедерацію будівельників України

Українська будівельна асоціація (УБА), Будівельна палата України та асоціація "Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів і виробів" об`єдналися в Конфедерацію будівельників України (КБУ).

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено сьогодні в ході установчих зборів конфедерації в Києві.

Президентом конфедерації обрано почесного президента АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" (м. Київ) Володимира ПОЛЯЧЕНКА.

Головою Ради директорів конфедерації обрано голову Ради директорів УБА Льва ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Конфедерація матиме статус саморегульованої організації.

Детальна інформація про цілі й завдання створено КБУ буде озвучена на прес-конференції найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ підтримує об`єднання Будівельної палати України, Української будівельної асоціації, асоціації “Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів і виробів” у Конфедерацію будівельників України.