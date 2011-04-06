Азаров доручив створити Раду з впровадження інноваційної моделі розвитку будівельної галузі

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив профільним відомствам створити постійно діючу Раду з впровадження інноваційного розвитку будівельної галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України.

Зокрема, глава уряду доручив Міністерству економічного розвитку, Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства, головам місцевих адміністрацій, Національному банку України та створеній учора Конфедерації будівельників України, а також профільному парламентському комітету створити постійно діючу Раду для впровадження інноваційної моделі розвитку будівельного комплексу і практичного розгляду масштабних будівельних проектів.

“Вважайте, що я призначаю відповідних міністрів всеукраїнськими прорабами”, - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що завдання як уряду, так і будівельників якомога скоріше відродити будівельну галузь України.