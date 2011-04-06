Уряд розширив дію програми доступного житла на медпрацівників

Уряд сьогодні вніс зміни в Державну цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, якими розширив дію програми на медичних працівників.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі віце-прем`єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктора ТИХОНОВА.

«Серед завдань програми, прийнятої в листопаді 2009 року, передбачалося забезпечити доступним житлом окремі категорії громадян – молоді сім`ї і самотніх молодих громадян, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, суддів, інвалідів, учених і працівників НАН, педагогічних працівників. Категорію медичних працівників програма не враховувала. Тому уряд вніс відповідні зміни до програми», - пояснив В.ТИХОНОВ.

При цьому Кабмін вніс зміни до своєї постанови «Деякі питання вдосконалення системи охорони здоров`я», якою передбачалося розробити програму забезпечення медичних працівників житлом, зокрема і службовим.

«Оскільки на медпрацівників тепер розповсюджується програма доступного житла, то розробляти ще якусь окрему програму немає необхідності», - уточнив віце-прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, з початку цього року в Україні введено в експлуатацію майже 90 тис. кв. м доступного житла, 1084 сімей одержали квартири.