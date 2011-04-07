КСУ ініціює скорочення процедури виділення землі під забудову до 60 днів

Конфедерація будівельників України (КБУ) має намір розробити законопроект, що скорочує процедуру виділення земельних ділянок під забудову з 275 до 60 днів.

Про це повідомив голова Ради директорів Конфедерації будівельників України Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Ми хочемо зробити зміни у виділенні землі. Це буде новий закон, над яким теж необхідно працювати. Тому що ми, фактично, скоротили отримання ордера на будівництво з 175 до 60 днів, а виділення земельної ділянки сьогодні займає 275 днів. Ми хочемо скоротити теж до 60 днів», - сказав він.

Ухвалення окремого закону про виділення землі передбачене законом про регулювання містобудівної діяльності.

Як відзначив президент Конфедерації будівельників України Володимир ПОЛЯЧЕНКО, через тиждень запланована зустріч КСУ з прем'єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ, на якій обговорюватимуться пропозиції будівельників щодо відновлення галузі.

Президент КСУ сказав, що завтра відбудуться збори керівників компаній, які увійшли до конфедерації з тим, щоб напрацювати пропозиції, які будуть представлені на нараді з М.АЗАРОВИМ, зокрема, й питання про виділення землі під забудову, а також будівництво доступного житла.

На думку В.ПОЛЯЧЕНКА, якщо програма будівництва доступного житла буде реалізована, це стане «величезним поштовхом для будівельної галузі».

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня відбулися засновницькі збори Конфедерації будівельників України. Засновниками організації є Українська будівельна асоціація (УБА), Будівельна палата України і асоціація «Всеукраїнська спілка виробників будівельних матеріалів і виробів».

Президентом конфедерації обрано почесного президента АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" (м. Київ) В.ПОЛЯЧЕНКА, головою Ради директорів – голову Ради директорів УБА Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ. На сьогодні до конфедерації входить більш як 700 холдингових компаній і асоціацій. Конфедерація матиме статус саморегульованої організації.