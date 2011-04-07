“Київводоканал” проводить випробування засобу, яким планують замінити хлорування

На базі АК «Київводоканал» проходить випробування новий сучасний дезінфікуючий засіб, який за своїми якісними характеристиками значно зручніший у використанні, ніж хлорне вапно, яке застосовується для дезінфекції зараз, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Препарат може використовуватися на об’єктах водоканалу за наступними напрямками: дезінфекція водопровідних і каналізаційних споруд, обладнання, свердловин, резервуарів чистої води, споруд і обладнання бюветних комплексів; профілактична дезінфекція поверхонь лабораторних приміщень тощо.

Зручність у застосуванні засобу полягає у тому, що на відміну від хлорного вапна, яке зберігається у вигляді порошку, цей препарат виробляється у таблетках. Використання таблеток дозволяє спростити процедуру виготовлення робочих розчинів, замінити великі за обсягом запаси хлорного вапна та інших сипучих та рідких дезінфекційних засобів. Крім того, засіб має тривалий термін зберігання та не потребує контролю якості під час зберігання.

Як зазначається у повідомленні, препарат французького виробництва − на засадах взаємовигідної співпраці з перспективою подальшого співробітництва − безкоштовно надано “Київводоканалу” торговим домом «Санітарний щит України».

Якщо виробничі випробування цього засобу підтвердять ефективність знезаражуючого ефекту і доцільність використання, “Київводоканал” розгляне можливість подальшого його застосування та відмови від хлорного вапна, а в деяких випадках - рідкого хлору та гіпохлориту натрію.

Фахівці підприємства відзначають, що засіб відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України. Вміст діючих речовин: 80-82% натрієва сіль дихлорізоціанурова кислота.

У “Київводоканалі” також наголошують, що на сьогодні питна вода Києва за усіма показниками відповідає вимогам.