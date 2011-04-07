Янукович знову вимагає уніфікувати комунальні тарифи в усіх регіонах

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вкотре висуває вимогу до уряду, а також місцевих органів влади ввести тарифи на послуги у сфері житлово-комунального господарства з єдиними справедливими показниками в усіх регіонах держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Ради регіонів сьогодні в Києві.

«Ну як може бути різниця в рази в тарифах на воду, коли вище в одному регіоні, а поруч регіон - там у декілька разів нижчий тариф? Що це? Або людям цікаво, що там насосних станцій, мереж набагато більше або більші видатки на утримання? Ну, треба ж подумати колись, врешті-решт, і вирішити це питання, щоб зрівняти тарифи », - сказав Президент, звертаючись, зокрема, до прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що заробітна плата представникам, зокрема, бюджетної сфери в усіх регіонах виплачується за єдиними державними нормативами.

«А чому тарифи на житлово-комунальні послуги мають таку величезну різницю, скажіть, будь ласка?», - також запитав він, відзначивши, що така державна політика є несправедливою щодо людей.

«Це проблема держави. І якщо держава до своїх громадян ставиться з повагою, то нам цю повагу треба докладати до справи і показувати, як ми це робимо. Тому я ще раз прошу і повторюю, і давайте, Микола Янович, Ви назвіть мені терміни, коли Ви разом з головами обласних державних адміністрацій відпрацюєте ці питання і наведете в них лад», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.