Скандальне будівництво біля станції метро «Театральна» триває

Будівництво торгово-офісного центру на перетині вул. Богдана Хмельницького та Пушкінської біля станції метро «Театральна» триває.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні робочі продовжують працювати на цьому об'єкті. Вони, зокрема, кладуть цегляні блоки, виконують зварювальні роботи. Працює великий будівельний кран і лебідка.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 квітня, на даному об'єкті проводились роботи нібито з демонтажу цього незавершеного будівництва.

Довідка УНІАН. Вже 5 років кияни вимагають скасувати дозвіл на роботи з будівництва торгово-офісного центру на вулиці Богдана Хмельницького, 7, та ввести мораторій на забудову центру міста.

У 2007 році будівництво в районі станції метро "Театральна" було визнане небезпечним для метро. Після цього Київрада скасувала своє попереднє рішення про землевідведення, але забудовник із цим не погодився, і оскаржив його в суді.

Будівництво біля станції метро "Театральна" відновилося на початку грудня 2010 року, і триває цілодобово.

2 лютого 2011 віце-прем'єр-міністр України - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Віктор ТИХОНОВ заявив, що Кабінет міністрів України докладе всіх зусиль, щоб зупинити скандальне будівництво торгово-офісного центру поряд зі станцією метро «Театральна» в Києві.

7 лютого голова КМДА Олександр ПОПОВ пообіцяв, що скандальне будівництво біля станції метро «Театральна» має бути припинене до 9 лютого.

17 березня на засіданні Громадської гуманітарного ради Президент Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що хмарочосам не місце в історичних центрах Києва, Львова, Чернівців і тих міст, де їх спорудження руйнує історичне середовище.

28 березня Київський апеляційний господарський суд визнав незаконним будівництво на вул. Б. Хмельницького поблизу станції метро «Театральна». Таким чином, суд задовольнив апеляційну скаргу Генеральної прокуратури.