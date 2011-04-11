Держархбудінспекція виконуватиме також функції Держжитлокомунінспекції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом затвердив Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України.

Згідно з указом № 439/2011 від 8 квітня п.р., розміщеним на сайті Президента, Держархбудінспекція є правонаступницею прав і обов`язків Державної архітектурно-будівельної інспекції – урядового органу, який діяв у системі Міністерства регіонального розвитку і будівництва України, Державної житлово-комунальної інспекції – урядового органу, який функціонував у системі Міністерства житлово-комунального господарства України, з питань державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства.

У Положенні зазначається, що Держархбудінспекція є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабміном через віце-прем`єр-міністра – міністра будівництва і житлово-комунального господарства України, входить у систему органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у питаннях державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства.

Основними завданнями Держархбудінспекції є реалізація державної політики у питаннях державного архітектурно-будівельного контролю, контролю у сфері житлово-комунального господарства.