В Україні припинена видача дозволів на будівництво – Матчук

В Україні припинена видача дозволів на будівництво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат від «Нашої України», член парламентського комітету з питань будівництва, містобудування та ЖКХ Віктор МАТЧУК.

За його словами, будівельна галузь в Україні на сьогодні фактично заблокована. Дозвільні інстанції відмовляють людям, які хочуть розпочати або здати будівництво, у прийомі документів.

Як пояснив депутат, кризова ситуація виникла внаслідок того, що набрав чинності новий закон «Про регулювання містобудівної діяльності», але уряд до цього часу не розробив нових порядків для його виконання.

«Закон підписаний Президентом і він вступив у дію. Це значить, що старі порядки вже не діють, а нові Кабінетом міністрів не розроблені. В результаті люди (приватна або юридична особа) на практиці стикаються з такою ситуацією, що їм просто відмовляють у прийомі документів. Це стосується початку та здачі в експлуатацію будь-якого об’єкту – житлового дому, багатоквартирного будинку, магазинчика, кафе», - розповів В.МАТЧУК.

Нардеп зауважив, що новий закон мав би полегшити проходження дозвільних процедур для будівництва, натомість поки що призвів до «повного ступору» галузі. «Якщо комусь і дають добро на будівництво, то за великий хабар або по величезному блату. Закон приймали, щоб унеможливити всі ці речі, а в результаті виходить абсолютно зворотній ефект», - сказав він.

За словами В.МАТЧУКА, вся відповідальність за розробку нових положень для будівельної галузі лежить на Кабінеті міністрів. «Але я не бачу розуміння з боку уряду. Таке враження, що цим питанням там взагалі ніхто не займається», - наголосив він.

Найближчим часом, як повідомив депутат, він ініціюватиме, щоб Мінрегіонбуд прозвітував з даного питання на засіданні комітету з питань будівництва, містобудування та ЖКХ.

Як відомо, 17 лютого Верховна Рада прийняла Закон «Про регулювання містобудівної діяльності» з поправками Президента.