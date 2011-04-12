Уряд оцінить обгрунтованість тарифів на комунальні послуги

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив керівникові Державної фінансової інспекції Петру АНДРЕЄВУ протягом тижня надати уряду розширену інформаційно-аналітичну довідку про результати перевірок обгрунтованості тарифів на послуги житлово-комунального господарства.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

Згідно з повідомленням, ревізори також мають подати пропозиції про заходи реагування у випадках, коли порушений принцип економічної обгрунтованості формування тарифів.

На думку М. АЗАРОВА, необхідно принципово виключити можливість такої ситуації, коли громадяни оплачують безгосподарність і неіснуючі послуги. Він вважає, що відповідальність за необгрунтоване завищення тарифів мають нести керівники комунальних підприємств – як за спричинення матеріальної шкоди споживачам комунальних послуг.

Також М.АЗАРОВ доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства запропонувати механізм щоквартальних публічних звітів житлово-експлуатаційних організацій про витрачання коштів, сплачених громадянами за житлово-комунальні послуги.

На думку глави уряду, результати таких звітів мають впливати на оцінку роботи керівників відповідних підприємств і визначати, чи продовжувати з ними контракти. При цьому така норма має бути внесена до контрактів.