У державну власність повернули понад 130 га столичних земель

За позовами Генеральної прокуратури Господарський суд Києва сьогодні повернув державі земельні ділянки природно-заповідного фонду та історико-культурного призначення у столиці загальною площею понад 130 га.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із ЗМІ Генпрокуратури України.

За їх даними, за результатами проведеної перевірки встановлено численні порушення вимог чинного законодавства при отриманні у 2007 році обслуговуючими кооперативами "Медтехнік" та "Житлосервіс" земельних ділянок, розташованих у Голосіївському районі Києва.

Прокуратурою встановлено, що рішеннями Київської міської ради від 1 жовтня 2007 р. вказаним кооперативам було передано землі природно-заповідного фонду та історико-культурного призначення загальною площею 130,72 га (у тому числі 105,71 га безоплатно у приватну власність для будівництва житла та 25,01 га у довгострокову оренду для рекреаційних цілей та благоустрою території) усупереч вимогам Земельного кодексу та Законів "Про природно-заповідний фонд України", "Про охорону культурної спадщини" та Житлового кодексу. При цьому засновниками кожного з кооперативів були лише чотири фізичні особи, які не потребували поліпшення житлових умов.

У подальшому вказані кооперативи передали земельні ділянки, що були надані їм у приватну власність, до статутного фонду інших товариств.

З огляду на порушення чинного законодавства, допущені при наданні земельних ділянок і створенні кооперативів, Генпрокуратурою до Господарського суду Києва було пред’явлено два позови про визнання недійсними зазначених рішень Київської міської ради та визнання недійсними державних актів на право власності на ці земельні ділянки. 12 квітня 2011 року Господарським судом Києва позови було задоволено.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня 2007 року депутат Київради Віталій КЛИЧКО звернувся до Шевченківського районного суду столиці з позовом до міськради Києва про визнання незаконними та скасування рішень сесії від 1 жовтня 2007 року, коли депутати промерської більшості роздали понад 2 тис. гектарів столичних земель.

За даними Блоку Кличка, на зазначеній сесії Київради були прийняті рішення про передачу у приватну власність або постійне користування понад 4% столичної землі, загальна вартість розподіленої землі перевищує 10 млрд. доларів.

20 травня 2008 року Шевченківський райсуд Києва відмовився задовольнити позов В.КЛИЧКА.

Сьогодні, 12 квітня, ГПУ поінформувала, що за її позовом Госпсуд Києва визнав недійсним інше рішення Київської міської ради від 1 жовтня 2007 р. та повернув державі майже 100 га охоронних земель Національного музею архітектури та побуту України (с. Пирогів), які було передано обслуговуючому кооперативу "Житлодар" у приватну власність для будівництва житла.

Також за позовом Генпрокуратури Господарським судом Києва визнано недійсним рішення Київради від 1 жовтня 2007 р, за яким кооперативу "Транспортник" було передано безоплатно у приватну власність для будівництва житла з природно-заповідного фонду земельні ділянки площею понад 67,5 га, а також земельні ділянки в довгострокову оренду для рекреаційних цілей та благоустрою території площею понад 53,8 га.